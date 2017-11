Schopfheim Polizei sucht Einbrecher und fasst Velodieb

Schopfheim. Fahndung mit erfolgreichem Nebeneffekt: Im Rahmen einer Fahndung nach Einbrechern entdeckte die Polizei am Sonntag gleich noch eine andere Straftat und machte den mutmaßlichen Täter dingfest.

Unbekannte waren gegen 3 Uhr in eine Gaststätte im Pflughof eingebrochen. Sie gelangten über ein aufgehebeltes Fenster auf der Gebäuderückseite in den Innenraum des Lokals. Dort brachen sie laut Polizeibericht zwei Spielautomaten auf und schnappten sich die Geldkassen mit dem Bargeld. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schopfheim unter Tel. 07622/666980 entgegen.

Im Rahmen der Fahndung nach den Einbrechern beobachtete eine Streife gegen 4.30 Uhr in der Hohe-Flum-Straße einen jungen Mann, wie er gerade ein Fahrrad und einen Tretroller, die beide zusammen mit einem Kabelschloss gesichert waren, an sich nehmen wollte.

Bei der Kontrolle stellten die Ordnungshüter Beschädigungen am Schloss und am Fahrrad fest. Der 18-Jährige räumte ein, dass er das Fahrrad und den Tretroller stehlen wollte, um damit nach einem Diskothekenbesuch zusammen mit seinem 19-jährigen Bruder nach Brombach zu fahren. Die Beamten stellten Fahrrad und Roller sicher und zeigten den 18-Jährigen an.