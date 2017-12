Schopfheim Polizei sucht Unfallfahrer

Schopfheim . Nach einer Unfallflucht am Dienstagnachmittag in der Roggenbachstraße bittet die Polizei um Hinweise. Auf dem Parkplatz gegenüber der Friedrich-Ebert-Schule stieß ein unbekanntes helles Fahrzeug zwischen 13 und 15.30 Uhr gegen einen schwarzen VW Tiguan und beschädigte diesen an der Fahrertür. Der Unfallverursacher fuhr anschließend weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Schopfheim nimmt unter Tel. 07622/666980 Hinweise entgegen.