Schopfheim Poolwasser in Kanalisation

Gefahr für Tiere, Pflanzen und Grundwasser

Poolwasser muss demnach generell über die Schmutz - oder Mischwasserkanalisation entsorgt werden, so dass es einer ordnungsgemäßen Entsorgung bzw. Klärung zugeführt wird. Wenn keine öffentliche Abwasserentsorgung möglich sei, müssten Abwasserentsorger das Poolwasser mit einem Fahrzeug abpumpen und ordnungsgemäß entsorgen, denn: „Schwimmbadwasser“ sei ganz klar Abwasser im Sinne des Wassergesetzes. Man darf es daher nicht auf dem Grundstück versickern lassen, in den Regenwasserkanal oder ein Gewässer einleiten, stellen die Behörden klar.

Tatsächlich nämlich könne Poolwasser zur Schädigung von Pflanzen, Wasser- und Bodentieren sowie des Grundwassers führen, wenn es einfach im Boden versickert oder in einen Regenwasserkanal fließt, der in ein natürliches Gewässer mündet, so die Einschätzung der Behörden. Schon durch das Baden werde das Schwimmbeckenwasser, zum Beispiel hygienisch, in seinen Eigenschaften verändert. Darüber hinaus stelle eine chemische Aufbereitung durch Chlor zum Beispiel eine zusätzliche Veränderung der Eigenschaften des Wassers dar, das den Boden und das Grundwasser in unzulässiger Weise nachteilig beeinflusse.