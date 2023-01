Schopfheim Prädikat „besonders wertvoll“

Schopfheim. Zur guten Tradition der Sparkasse Wiesental gehört es, ihre Jubilare alljährlich im Rahmen einer gemeinsamen Feier zu ehren. „In unserer schnelllebigen Zeit wird es immer seltener, dass Mitarbeiter über Jahrzehnte im gleichen Unternehmen tätig sind. Dabei sind gerade diese erfahrenen Kolleginnen und Kollegen besonders wertvoll“, heißt es dazu in einer Mitteilung des Kreditinstituts. In diesem Sinne wurden jüngst zwölf Beschäftigte mit insgesamt 275 Jahren Betriebszugehörigkeit zur Sparkasse Wiesental in einer Feierstunde geehrt.