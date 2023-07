Schopfheim Prägende Figur der Orgel-Kultur zu Gast

Bei der norddeutsch disponierten Schuke-Orgel im Chorraum ist eher die Transparenz der polyphonen Strukturen gefragt. Deswegen spielen hier die Organisten gerne Bach und norddeutsche Barockkomponisten wie Dieterich Buxtehude, für den Schneider ein ausgesprochener Experte ist: Der Professor für Kirchenmusik gehört dem Vorstand der Internationalen Buxtehude-Gesellschaft an und ist seit 2015 Herausgeber der „Buxtehude-Studien“, einem Jahrbuch, das alle zwei Jahre erscheint und ein neues Forum für diesen Komponisten schaffen will.

Mit makelloser Technik

Schneiders Kompetenz als Barock-Interpret war bei der klanglichen Realisierung von Buxtehudes sehr individuell bearbeiteten vier verschiedenen Versen aus dem Te Deum Laudamus in jedem Moment zu spüren. Sein Buxtehude-Spiel ist sehr diszipliniert und von makelloser Technik, zu hören auch in der e-Moll-Ciacona über den wiederkehrenden Bass – womöglich eine Anregung für Johann Sebastian Bachs Passacaglia c-Moll. Dieses wirkungsvolle und gravitätische Bach-Werk setzte Schneider virtuos, dabei stets transparent und formstreng, mit spannungsvollen Steigerungen an den Schluss seines Orgelrecitals.

Auch zuvor, in Bachs großartiger Pièce d’Orgue. war der Gast in seinem Element, so dass beide Orgeln der Stadtkirche bei dieser Wiederbegegnung voll zur Geltung kamen

Wissenschaft und Lehre

Matthias Schneider, der auf Alte Musik und barocke Aufführungspraxis spezialisiert ist, hat seinen weiteren Weg zwischenzeitlich in Richtung Lehre eingeschlagen. Neben dem Orgelunterricht ist seine Welt die der Musikwissenschaft. Er ist Mitherausgeber der Fachzeitschrift „Musik und Kirche“ und des Jahrbuchs für Lithurgik und Hymnologie (Kirchenliedkunde). Daneben wirkt er in allen möglichen Gremien mit und ist in Greifswald, wo er unterrichtet, Gründer der Sommerakademie Orgel.