Schopfheim Prinzessin Sofie hat große Pläne

Schopfheim-Langenau (os). Heiß auf Fasnacht ist man ganz offenkundig auch in Langenau: Zum Narrenbaumstellen kamen am Samstag enorm viele Gäste ins Dorfzentrum. Lautstarke närrische Weisen, zünftige Sprüche und fröhliche Stimmung unter blauem Winterhimmel prägten die Szenerie. An Silke Schätzle war es, den Beginn der fünften Jahreszeit nebst Inthronisation der Fasnachtsprinzessin „Sofie us de Talstroß“ zu moderieren.