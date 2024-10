Schopfheim: Projekte in Wiechs schreiten voran

Wie Wiese auf Nachfrage unserer Zeitung erzählt, beschäftigte sich der Ortschaftsrat neben mehrere kleinen Themen, wie einem zu lauten Gullydeckel, einer unzureichenden Beleuchtung in einem Nebenweg oder überfüllten Mülleimer an den Bushaltestellen auch mit den größeren Projekten, die in Wiechs anstehen oder bereits in der Umsetzung sind.

Verkehrsberuhigung

So ging es um die vom Ortschaftsrat gewünschte Verkehrsberuhigung auf der Silberrankstraße. Damit soll die Verkehrssicherheit insbesondere für die Kinder der Schule und des Kindergartens verbessert werden. Laut Wiese wurde die Stadtverwaltung nochmals auf die Dringlichkeit des Projekts hingewiesen. Die Kosten für die Verkehrsberuhigung sollen in die Planung für den Haushalt des kommenden Jahres aufgenommen werden, so der Wunsch des Ortschaftsrats. Wie die Verkehrsberuhigung konkret umgesetzt werden soll, sei indes noch offen. „Was am sinnvollsten ist“, soll die weitere Planung zeigen. So seien eine Temporeduzierung oder „verkehrsbehindernde Maßnahmen“ möglich.