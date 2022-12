Schopfheim Quartiers-Zukunft nimmt Form an

Angedacht sind laut Schmitz bahnseits im südwestlichen Bereich Zonen für das produzierende Gewerbe und östlich davon vorwiegend leiseres Gewerbe. Schmitz bezeichnet letzteres auch als „denkendes Gewerbe“, das mehr Personalbedarf hat als das produzierende Gewerbe.

Von der Durchfahrtsstraße zum „Boulevard“

Die Straße „Gündenhausen“ könnte zu einer Stadtstraße, einem „Boulevard“ werden, auf dem der Verkehrsteilnehmer dank gedrosselter Geschwindigkeit merkt, dass er sich im Stadtgebiet befindet. Fuß- und Radverkehr sollen dann eine höhere Priorität genießen als bisher.

Im Mittelband des Stadtteils, in der Zone entlang des Gewerbekanals, schlägt Stadtplaner Schmitz eine Entwicklung hin zu einem Gebiet vor, das „grün, urban und gemischt“ ist. Auch hier soll sich Gewerbe ansiedeln können – allerdings nur stilles, weil sich hier auch Wohnungen befinden und eine ruhigere Atmosphäre angestrebt wird.

Quartierszentrum mit Veranstaltungen

Der vorhandene Gewerbepark rund um Fitnessstudio, Lackiererei und Disco könnte zum Zentrum des Quartiers ausgebildet werden, in dem auch kulturelle Veranstaltungen stattfinden könnten.

Im westlichen Teil des Gebiets könnte ebenfalls ein Treffpunkt entstehen. Die Gewässerseite des Gebiets wird für Gewerbebetriebe reserviert.

Im ersten Workshop wurde auch der Wunsch geäußert, die Durchlässigkeit in Nord-Süd Richtung – zwischen Hauptstraße und Wiese – zu erhöhen und beispielsweise Rad- und Fußverbindungen zum Naherholungsgebiet an der Wiese zu schaffen. Auch der Gewerbekanal könnte für Fußgänger und Radfahrer zugänglich gemacht werden und dem Gebiet als „grünes Rückgrat“ mit Aufenthaltsqualität dienen, so die Idee. Doch auch wenn städtebauliche Aspekte wie Naherholung und Quartierszentrum künftig stärkeres Gewicht bekommen sollen: Der westliche Teil des Stadtgebiets bleibt schwerpunktmäßig ein „Ort der Arbeit und der Produktion“, erklärte Schmitz.

Nach dem Vortrag von Thomas Schmitz diskutierten die Bürger die vorgestellten Gestaltungsskizze in kleinen Gruppen. Positive Rückmeldungen wie kritische Anmerkungen konnten auch schriftlich hinterlegt werden. Ein Bürger schlug beispielsweise vor, die Schrebergärten an der Wiese auf eine Gebiet südlich der Bundesstraße umzusiedeln. Die 10 000 Quadratmeter große Schrebergarten-Fläche an der Wiese eigne sich hervorragend für sozialen Wohnbau.

Gestaltungsplan wird weiter konkretisiert

Der Gestaltungsplan soll nun weiter konkretisiert werden. Unter anderem gilt es festzulegen, welche gewerbliche Nutzung im urbanen Mischgebiet erlaubt sein soll oder wie die bauliche Entwicklung im mittleren Band aussehen könnte. Auch Nahwärme- und Photovoltaik-Anlagen sollen in das Konzept eingebracht werden. Im Frühjahr soll der Gemeinderat den endgültigen Gestaltungsplan beschließen.