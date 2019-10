Schopfheim Quietschende Gurke, cooler Eisbär

Start ist am 18. November, dann kommt „Der singende, klingende Bauernhof“ zu Besuch, inszeniert vom Theater Sturmvogel, ein Mitmachtheater mit Schweinen, Hühnern und einem Gemüseorchester, bei dem die Gurke quietscht. Das alles verspricht einen lebhaften, ereignisreichen Start. „Da ist richtig was los“, weiß Susanne Häußer-Ühlin, die das Theater Sturmvogel gleich zweimal verpflichtet hat. Denn auch das folgende Mitmachtheater wird von der Reutlinger Bühne inszeniert: „Kätzchen Schnute“, die süße, aber faule Maus macht sich auf den Brettern unterm Kupferdach breit, und die Kinder werden in die Handlung mit einbezogen.

Eine Aufführung für eher ruhigere, schüchterne Kinder ist das Marionettenstück „Die Weihnachtswichtel“, dargeboten von „Pfeils Puppenspielbühne“ aus Maulburg - der Familienbetrieb hat die Geschichte sogar selber geschrieben.

Ein weiterer Höhepunkt des „Theaterfestivals für junge Leute“ ist das populäre Stück „Frohe Weihnachten, kleiner Eisbär“ nach Hans de Beer. Das Wittener Kinder- und Jugendtheater führt diese spannende Geschichte um Eisbär Lars auf. „Da haben wir den richtigen Griff gemacht“, freut sich Kulturbeauftragte Susanne Häußer-Uehlin, denn die klassischen Märchen würden nicht so gern nachgefragt; viele Eltern fänden diese zu langweilig.

Generell sei es so, dass die Vormittagsvorstellungen eher von Kindergärten und Schulen besucht würden, nachmittags kommen Eltern und Großeltern mit dem Nachwuchs. Susanne Häußer-Ühlin hat Einrichtungen in einem großen Umkreis angeschrieben, und für viele Kindergärten gehört der Besuch einer Vorstellung schon fest zum Jahresprogramm. Kein Wunder, die Kinder können auch immer etwas lernen. So vermittelt zum Beispiel „Der singende, klingende Bauernhof“ auf spielerische Weise gesunde Ernährung. Rund 2000 Zuschauer hat das Theaterfestival pro Saison.

Von Anfang an mit im Boot ist die Sparkasse Wiesental, die das Theaterfestival mit 5000 Euro pro Saison sponsert. „Es ist ja eine gute Sache“, begründet Vorstandsvorsitzender Lothar Müller das Engagement. Wertvoll sei auch, dass die Kinder die Stücke nicht im Fernsehen, sondern live auf der Bühne erleben. Mit der Unterstützung durch die Sparkasse können die Eintrittspreise niedrig gehalten werden.

Susanne Häußer-Ühlin hat nur eine Bitte an die jungen Besucher und an Lehrer und Erzieherinnen: „Das Handy auslassen.“ Es gebe nicht wenige Fünfjährige, die während der gesamten Aufführung fotografieren. Für Bilder sei Gelegenheit nach der Vorstellung geboten – dann lassen sich die Schauspieler in ihren Kostümen gerne mit den Kindern ablichten.

Montag, 18. November: „Der singende, klingende Bauernhof“: 11 und 16 Uhr (Stadthalle, mittlerer Saal).

Dienstag, 19. November: „Kätzchen Schnute“: 11 und 16 Uhr (Stadthalle, kleiner Saal). Beides für Kinder von vier Jahren an.

Mittwoch, 20. November, 14.30 Uhr: „Frohe Weihnachten, kleiner Eisbär“ (Stadthalle mittlerer Saal).

Montag, 2. Dezember: „Die Weihnachtswichtel“: 11 und 14.30 Uhr (Stadthalle, kleiner Saal). Beides für Kinder von drei Jahren an.

Karten zu sechs Euro (junge Leute) und neun Euro (Erwachsene) gibt es bei der Tourist-Info, bei Pipe-Corner, Toto-Lotto-Schwald in Fahrnau und beim Markgräfler Tagblatt sowie unter www.reservix.de.

Kindergärten und Schulklassen nur nach Voranmeldung bei der Tourist-Info (Tel. 07622 / 396-145; vier Euro pro Kind). „Knax“-Clubmitglieder erhalten bei der Sparkasse einen Gutschein auf drei Euro Ermäßigung für die Tickets. Dieser kann bei der Tourist-Info, bei Pipe Corner und an der Theaterkasse eingelöst werden.