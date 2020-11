Schopfheim - Eine Fahrradfahrerin hat sich bei einem Sturz am Montag in Schopfheim an der Hand verletzt. Die 74-jährige war mit ihrem E-Bike in der Hebelstraße auf einer gepflasterten Verkehrsinsel in der Mitte eines Zebrastreifens zu Fall gekommen. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus nach Lörrach. Das Fahrrad wurde nur leicht beschädigt.