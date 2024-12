Schopfheim-Raitbach: Als Vereinsbad in Richtung Zukunft

Städtischer Zuschuss

Von der Stadt Schopfheim gibt es für dieses Modell nicht den beantragten Zuschuss von 35 000 Euro, immerhin aber 20 000 jährlich. In den ersten beiden Jahren kommen im Sinne einer Anschubfinanzierung nochmals 5000 Euro drauf. Das war der Kompromiss, auf den sich das Ratsgremium in seiner Sitzung in der vergangenen Woche eingelassen hatte, nachdem die Stadt ihren Zuschuss von bisher 35 000 Euro ab 2025 eigentlich endgültig streichen wollte. Die Stadt hatte dem Gremium vorgeschlagen, dem Verein weiterhin 15 000 zu geben: Soviel hätte die Stadt so oder so für des Bad aufbringen müssen, da es nicht zuletzt wegen seiner Funktion als Löschwasserreservoir auf einem Mindestniveau instandgehalten werden muss.

Ausdrücklich bedankte sich die bisherige Vorsitzende Andrea Strübe in der Versammlung bei Verwaltung und Stadtrat für die gute Zusammenarbeit: Diese habe sie als hilfsbereit und konstruktiv empfunden.

Viele Ideen und Gedanken

Wo nun eine Lösung gefunden scheint, war das vergangene Vereinsjahr von der Sorge um den Fortbestand des Schwimmbads dominiert, wie aus dem Jahresrückblick von Andrea Strübe hervorging. Grund war die Ankündigung von Stadt beziehungsweise Gemeinderat, den Betriebskostenzuschuss von jährlich 35 000 ab 2025 endgültig nicht mehr zu gewähren. In diesem finalen Datum war bereits eine Fristverlängerung enthalten: Ursprünglich sollte der Zuschuss sogar zwei Jahre früher auslaufen.