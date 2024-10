Schopfheim-Raitbach: Burgenfreunde kümmern sich um Ruine

Oben auf der Burg erläuterte Förderkreis-Vorsitzender Wolfgang Richter die Bestandteile der Burg. Noch zu sehen sind die Überreste des Bergfrieds, des Palas und der Ringmauer. Der 9,5 Meter mal 7,5 Meter große Bergfried war 15 bis 20 Meter hoch, erklärte Richter. Seine Mauer war 2,5 Meter dick.

An ihn grenzte der Palas, das Wohngebäude der Burgbewohner. „Im ersten Obergeschoss wohnte die adelige Familie, im Erdgeschoss gab es eine Wirtschaft und eine Küche“, vermutet Richter. Er wies auf Balkenlöcher hin, die auf einen Vorgängerbau, möglicherweise aus Holz, hindeuten. Die Balken trugen wahrscheinlich einen Fußboden. Wie schon der 1987 verstorbene Burgenforscher Werner Meyer feststellte, seien die Balkenlöcher jedoch ohne weitere archäologische Ausgrabungen nicht eindeutig deutbar.

Beim Palas gab es zwei Bauphasen. In der erste Phase war das Wohngebäude vom Bergfried getrennt, in der zweiten Phase wurde eine zweite Mauer westlich der bestehenden Mauer eingezogen, wobei letztere bis zum Erdgeschoss abgetragen wurde. Außerdem wurde die im Süden des Palas gelegene Mauer nach Osten bis zum Bergfried verlängert. An ihm findet man Reste einer Tür, die in das erste Obergeschoss des erweiterten Palas führte.