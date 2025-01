Schopfheim-Raitbach: Digitaler Dorfbote geht an den Start

Neues aus Dorf und Stadt

Unterm Schlagwort „Neuigkeiten und Informationen aus dem Ort. Wichtiges aus der Stadt“ soll er den Dorfbewohnern künftig zur Information und Vernetzung dienen. „Ich denke, dass wir damit auf einfachem Weg alle erreichen, die sich für das Geschehen im Dorf interessieren“, sagt der neue Ortsvorsteher Sebastian Johannsen, der den Kanal aufgesetzt hat. Die Idee scheint zu zünden: Nach knapp zwei Tagen zählt der Kanal schon etwa 60 Abonnenten, die ersten Ankündigungen und Verweise auf Presseberichte sind schon eingestellt.

Keine Nachrichtenflut

Anders als in Whatsapp-Gruppen können in einem Kanal nur die Administratoren – in diesem Fall die Ortschaftsräte – Informationen einstellen. Da die Ortschaftsräte wiederum in Personalunion auch in den meisten Vereinen und sonstigen Einrichtungen vertreten sind, dürfte damit so ziemlich das komplette Dorfgeschehen abgedeckt sein, so Johannsen. Der Otto-Normal-Abonnent des Kanals wiederum kann Nachrichten liken, darüber hinaus allerdings nicht kommentieren oder selbst etwas posten – eine Einschränkung, die die Nachrichtenflut in Grenzen halten dürfte, die erfahrungsgemäß so manche Whatsapp-Gruppe überschwemmt.