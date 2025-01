Schopfheim-Raitbach: Kommandant Lüttner übergibt an Bauer

Jugend

Die Jugendfeuerwehr konnte zwei neue Mitglieder in ihren Reihen begrüßen, berichtete Jugendgruppenleiter Marc Keller. Drei haben den Sprung in die Einsatzabteilung geschafft. Das Highlight in einem Jahr voller Aktivitäten waren der mehrtägige Ausflug an den Tunisee und die Weihnachtsfeier im Impulsiv Lörrach. Keller bedankte sich bei den Helfern der Altmetallsammlung.