Schopfheim-Raitbach: Schnörkellose Metal-Klänge bei „Raitbach rockt“

Metalversionen von Hits

Bereits der Auftakt mit den Rockxidados begeisterte die Metalheads, die mit ihren langen Haaren ekstatisch Kopf schüttelnd oder tanzend auf die Musik reagierten. Sie spielten Klassiker, die jeder Metalfan kennt: zum Beispiel „Symphony for Destruction“ von Megadeth, „Fear of the dark“ von Iron Maiden, „For whom the bell tolls“ von Metallica oder „Balls to the wall“ von Accept. Die Vorhangschdängli spielten auch Coversongs, allerdings nicht ausschließlich aus dem Metal-Genre. Bei den Leuten kam dieses Konzept sehr gut an. Zu hören waren etwa „Santa Maria“ (Roland Kaiser), „So Lonely“ (Police), „Dangerous“ (Roxette) oder der in Südbaden sehr beliebte Hit von Henry Valentino „Im Wagen vor mir“. Auch vor populärer Volksmusik schreckte die Band nicht zurück. Und so stand auch eine rockige Version von „Hulapalu“ (Andreas Gabalier) auf der Setlist.

René Potthin, Organisator des zweijährlichen Rockfestivals, verließ für ein Stück seinen Platz hinter den Drums, um sich das Mikrofon zu schnappen und das melancholische „Nur zu Besuch“ von den Toten Hosen zu singen. Es war ein Höhepunkt des Abends.