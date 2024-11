Schopfheim-Raitbach: Weitere Chance fürs Höhenbad

Auch künftig will die Stadt jährlich 20 000 Euro an den Förderverein Schweigmatt geben, in den kommenden beiden Jahren sogar 25 000 Euro, quasi als „Gründungszuschuss“ für den Übergang von einer städtischen Einrichtung in ein Vereinsbad. Zugleich ist klar: Über diesen Betrag hinaus soll aus dem städtischen Haushalt kein weiterer Cent ins Höhenbad fließen. Sollte mehr Geld benötigt werden, muss das aus den Verfügungsmitteln des Ortschaftsrats, über Spenden- und Mitgliedsbeiträgen hereinkommen, so die Ansage.