Schopfheim: Raitbacher Schlachthaus vor dem Aus

Seit 15 Jahren ist das Schlachthaus Dauerthema. Das Angebot wird immer weniger genutzt – aktuell nur noch von einem Viehhalter. Landwirte machten in der Sitzung des Ortschaftsrats deutlich, wo die Probleme liegen: Transportzugänge sind steil, Türen eng und die Hygienevoraussetzungen nicht optimal. Grund sind offensichtliche Mängel am Gebäude: Baumaterialien sind in die Jahre gekommen und teils verrostet.