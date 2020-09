Schopfheim Rauferei und Schilderklau halten Polizei auf Trab

Am Montag gegen 3 Uhr musste die Feuerwehr in die Hauptstraße, Ecke Scheffelstraße, ausrücken. Aus bislang nicht bekanntem Grund brannte der Inhalt einer Schuttmulde. Zeugen gaben an, dass es gegen 2.30 Uhr im dortigen Bereich eine „Schreierei“ gegeben habe. Näheres sei hierzu nicht bekannt. Ob ein Zusammenhang besteht, sei nicht klar, so die Polizei, die in diesem wie in den anderen beiden Fällen nach Zeugen sucht (Tel. 07622/66698-0).