Schopfheim Realistische Ziele setzen

Zu jedem dieser Themen gab es eine Karte, auf der die Bürger notieren konnten, was ihnen in Schopfheim richtig gut und nicht so gut gefällt und was ihnen in Schopfheim fehlt. Die Karten wurden dann mit einer Wäscheklammer auf einer Leine aufgehangen. Im Foyer konnten Fähnchen auf Platten aufgezogene Luftbilder der einzelnen Ortsteile gesteckt werden, um den Ort zu markieren, wo sich etwas verändern soll. Auf jeder Fahne stand eine dreistellige Nummer, die auf die Karte mit derselben Nummer hinwies, auf der man den Verbesserungsvorschlag lesen konnte.

Die Wünsche der Bürger sind vielfältig. Paraic Davis wünscht sich ein Fernwärmenetz in der Stadt. „Es würde den Kohlendioxid-Ausstoß senken“, sagt er. Wichtig ist ihm auch die Renaturierung der Wiese, die Überflutungen verringern würde. Einer Schopfheimerin, die ihren Namen nicht nennen will, hat die Stichworte „Schwimmbad Schweigmatt“ und „Kino“ notiert. Beides müsse erhalten werden. „Die Stadt will den Zuschuss für das Schwimmbad streichen“, bedauert die 56-Jährige. Auch das Kino solle erhalten bleiben. Der Kinoneubau in Steinen sei kein Ersatz für die örtliche Filmabspielstätte. Einen „modernen Betonklotz“ anstelle des Kinos könnten sich die Schopfheimer nicht vorstellen, sagt sie.

Delia Kuhnert ist eine eifrige Radfahrerin und wünscht sich weniger Autoverkehr in der Innenstadt, um die Sicherheit für Radfahrer zu erhöhen. Die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung will auch, dass viel alte Bausubstanz erhalten bleibt und bemängelt die „Gesichtslosigkeit“ der Neubaugebiete. Sie würde sich freuen, wenn viele Häuser in schwarzwaldtypischer Bauweise errichtet würden.

Auch Hannes Schneider, Vorstandssprecher des Seniorenrats, hat seine Wünsche auf zahlreichen Karten notiert. Die Senioren würden sich über einen öffentlichen Begegnungsraum freuen, sagt der Schopfheimer. Gut wäre es auch, wenn es ein kostengünstiges Ticket für den Nahverkehr in der Stadt geben würde und ein sinnvolles Parkraumkonzept. Und dann ist Schneider noch aufgefallen, dass es an einigen Kreiseln unterschiedlich viele Zebrastreifen gebe. Mal gebe es vier solcher Fußgängerüberwege, mal zwei und mal gar keinen an den Kreiseln.

Positiv sei, dass 20 neue Bänke im Stadtgebiet aufgestellt wurden. „Und die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung ist auch optimal.“