Schopfheim/Regio: Gemeinsam in die „Ewige Stadt“

Angereist mit zwei großen Reisebussen und einquartiert in einem gemeinsamen Hotel vor den Toren der „Ewigen Stadt“ erlebte das „Fachpersonal des Altars“ die Einheit in der Vielfalt nicht nur im Zusammenhang mit der Weltkirche, sondern in ihrem direkten Umfeld, berichtet die Pfarrgemeinde im Nachgang. Der Mitgereiste designierte Pfarrer Joachim Giesler konnte erfreut beobachten, dass erste Freundschaften zwischen Rheinfeldern und Isteinern, zwischen Zellern und Lörrachern und zwischen Weilern und Schopfheimern entstanden. Gelegenheit habe es reichlich gegeben – etwa beim gemeinsamen Besuch der Audienz bei Papst Franziskus auf dem Petersplatz, beim gemeinsamen Eisessen und nicht zuletzt bei der Erkundung des frühen Christentums in den Domitilla-Katakomben. Natürlich seien auch die Begegnungen zu Ministranten anderer Bistümer oder Länder nicht zu kurz gekommen – immerhin gab es etwa 50 000 Teilnehmer, darunter 35 000 aus Deutschland und 6000 aus dem Erzbistum Freiburg. „Eine tolle Gemeinschaft, das geht nur mit dir“, verbindet Jugendseelsorger Matthias Effner das Wallfahrtsmotto „mit dir“ in seiner Bilanz mit der Kirchenentwicklung 2030 und blickt optimistisch auf die weiteren Schritte des Weges.