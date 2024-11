Schopfheim/Regio: Hebels Lyrik jazzig vertont

Für nicht alemannisch sprechende Gäste wurde eine Broschüre verteilt. Unter anderem waren darin Hebels Gedichte „Freude in Ehren“, „Das Spinnlein“ oder auch „Der Abendstern“ mit hochdeutscher Übersetzung abgedruckt. Heidi Zöllner als Fachfrau fürs Alemannische, Dialektautorin und Trägerin der Hebel-Gedenkplakette der Gemeinde Hausen, reflektierte die Gedichte Hebels im Zusammenhang mit seinem Lebenslauf und seiner Lyrik. Beispielsweise arbeitete der junge Hebel im Eisenwerk Hausen. Er dichtete – hochaktuell – in seinem Werk „Im Schmelzofen“ von seiner Furcht, daß aus Eisen Waffen geschmiedet werden: „Uf Völker-Fried’ und Einigkeit, von nun a bis in Ewigkeit!“ (Auf Völkerfried und Einigkeit – von nun an bis in Ewigkeit).