Schopfheim Reisebranche über Jahrzehnte im Blick

In diesem Sinne erlebt sie das „WWW“ denn auch nicht als Konkurrenz: Viele kommen trotz der Möglichkeit, selbst im Internet zu buchen, weil sie hier die Sicherheit bekommen, „dass alles drumrum klappt“, erläutert Bährle. So kümmert sie sich um die Bürokratie und organisiert beispielsweise die Formalitäten bezüglich eines Visums oder sorgt dafür, dass ein vollgetankter Mietwagen am Flughafen bereitsteht. „Wir sind Dienstleister“, fasst sie zusammen.

Neben Stammkunden kommen oft auch neue Urlaubswillige zu ihr – die „muss man gewinnen und überzeugen“. Auch dabei hilft ihre Erfahrung: „Ich weiß, wo der schöne Strand in Ägypten ist“, nennt die Reisebüroleiterin als Beispiel.

Individuelle Wünsche

Die Vorstellungen der Kunden sind in der heutigen Zeit vielfältig; echte Reisetrends gebe es nicht mehr, erzählt Bährle. Rundreisen im Norden werden genauso nachgefragt, wie Schiffsreisen oder Badeferien. Aufgrund der steigenden Temperaturen habe die Nachfrage nach dem klassischen Strandurlaub im Sommer allerdings abgenommen. Auch gebe es immer mehr individuelle Wünsche, wie beispielsweise nach Schönheitskuren. Bevorzugte Länder könne sie nicht mehr ausmachen – auch früher ungewöhnliche Reiseziele wie Usbekistan oder Vietnam werden verstärkt gewünscht.

„Die Kataloge interessieren die Leute gar nicht mehr“ und der Pauschal-Tourismus werde nur noch wenig nachgefragt, berichtet Bährle. Es liege an ihr, ein passendes Hotel und einen passenden Flug zu finden, denn anders als früher werden diese nicht mehr von den Veranstaltern eingekauft und bereitgestellt. „Es ist wie an der Börse“, sagt Bährle zur oft langwierigen Suche nach bezahlbaren Flügen.

Preise steigen

Auch wollten Veranstalter kein Risiko mehr eingehen und bieten beispielsweise kaum noch Last-Minute-Angebote an. Statt dessen gilt: „Je näher man an den Termin rückt, desto teurer wird es“.

Überhaupt das Geld: Wie überall, so sind auch in der Reisebranche die Preise in den vergangen Jahren gestiegen. Man müsse „mehr Geld in die Hand nehmen“ – was sie den Reisewilligen oft erst einmal verständlich machen müsse.

Gerade jetzt in der Hochsaison sei es wichtig, vor Ort für die Kunden verfügbar zu sein, sagt Christel Bährle abschließend. Andererseits gilt: „Hochsaison ist im Prinzip immer – wir haben jetzt schon Anfragen für Weihnachten.“