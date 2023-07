Schopfheim Rekord-Radler am Start

„Wer Rad fährt, setze ein richtiges Signal für den Klimaschutz“, so die anerkennenden Worte von Bürgermeister Dirk Harscher. Er wies auf die zahlreichen Radabstellmöglichkeiten in der Innenstadt hin, die, so der Bürgermeister, keine Parkgebühren kosten. Für das Stadtradeln im kommenden Jahre kündigte er etwas Neues an. Was das sein wird, stehe aber noch nicht fest.