Mit dem Fest begonnen wird am Freitag ab 19 Uhr mit dem so genannten „Bierbrunnenfest unterm Michel“. Dazu bietet der Städtli-Zinken Live-Musik von Alleinunterhalter Mario Stracuzzi. Statt der Rettich-Spezialität gibt’s an diesen Abend Wurstsalat. Am Samstag und Sonntag gibt es dann das gewohnte musikalische Programm: Am Samstag ab 11 Uhr spielt die Jugendkapelle der Stadtmusik Schopfheim zum „Frühschoppen zur Marktzeit“, am Abend der Alleinunterhalter Markus Kirsner. Am Sonntag ab 11 Uhr ist zum Frühschoppen Musik mit „Schaffis Schürremusikanten“ angesagt, ab 13 Uhr spielt das Harmonika-Orchester Schopfheim. An allen drei Tagen gibt es einen Bierbrunnen und am Freitag und Samstag auch eine Cocktailbar.