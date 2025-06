Schopfheim: Richter droht Angeklagtem mit Knast

Letzte Chance

„Derartige Schimpfwörter und Gewaltandrohungen sind ein No-Go“, redete Richter Stefan Götz in seiner Urteilsbegründung dem Angeklagten ins Gewissen. Er ließ denn auch keinen Zweifel daran aufkommen, dass der 34-Jährige endgültig in den Knast wandern muss, falls er sich in den kommenden 24 Monaten auch nur das Geringste zuschulden kommen lässt oder die Auflagen nicht erfüllt. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Flüchtling aus Gambia zur Last gelegt, dass er den Leiter der Unterkunft in Fahrnau im November des vergangenen Jahres mehrfach nicht nur mit schlimmen Schimpfwörtern beleidigt, sondern auch gedroht habe, ihn umzubringen. Aufgrund ähnlicher Vorfälle hatte ihn das Amtsgericht bereits im September und Oktober 2024 zweimal zu einer Geldstrafe verurteilt.