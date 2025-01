Schopfheim: Ring frei für Meister der schrägen Töne

Mit einem lautstarken „Ring frei“ kündigte Moderator Maik Struwe die völlig intakte Gugge „Kaputte 13“ an. Neben einer starken Bläsertruppe hielt mit den Musikern aus dem Raum Tuttlingen ein Großaufgebot an Schlagkraft Einzug bei „Gugge im Ring“. Mit üppigen acht Mann an Becken und Trommeln feuerte die „Kaputte 13“ aus Kirchen-Hausen wahre Tonsalven in die Stadthalle ab. Dirigent Hannes verbreitete trotz grauer Mähne Energie wie ein junger Gott, um zu vorgerückter Stunde Höchstleistung zu bieten.