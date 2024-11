Schopfheim: Rote Karte für die Stadtfinanzen

Die Ansage aus Lörrach ist eine unrühmliche Premiere: Den erhobenen Zeigefinger hatte die Kommunalaufsicht der Stadt für deren Haushaltsführung schon öfter gezeigt. Nun gibt es erstmals echte Konsequenzen: Der Haushalt wird in der bislang vorliegenden Form nicht genehmigt. Die Nachricht erreichte die Stadt selbst am Donnerstag, die Gemeinderäte am Freitag. Übers Wochenende rauchten im Rathaus die Köpfe, um den Haushaltsentwurf so hinzubiegen, dass er im zweiten Anlauf das Okay aus Lörrach bekommt. Endgültig beschlossen werden soll das Zahlenwerk in der Gemeinderatssitzung am 9. Dezember.