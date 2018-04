Schopfheim Rote Karte für sexuelle Übergriffe

Rot heißt Nein – lass das sein! Grün heißt Ja, das ist doch klar! Gelb, dann mag ich`s oder nicht, manchmal sagt das mein Gesicht“, tönte es aus dem Lautsprecher. Das Lied vermittelte die zentrale Botschaft des Präventionstheaterstücks „Anne Tore – sind wir stark“, das in der Sporthalle Langenau zur Einführung der Thematik um sexuellen Missbrauch im Sport gezeigt wurde.

Kinder sollen geschützt und gestärkt werden, sagte Sonja Blattmann vom Zentrum für Gewaltprävention Musik und Theater (MuT) in Kandern.

Mit der Veranstaltungsreihe „Sicher und geschützt im Sport“ wolle das Kreisjugendreferat die Sportvereine zu Präventionsarbeit zum Thema sexueller Missbrauch motivieren, erklärte Organisatorin Gisela Schleidt.

Nach einer gut besuchten Einführungsveranstaltung für Vereinsvorstände folgte ein Training, zu dem Kinder, Eltern und Übungsleiter eingeladen waren. Trotz intensiver Werbung waren jedoch nur wenige Teilnehmer gekommen, was Sonja Blattmann darauf zurückführte, dass sexueller Missbrauch und sexualisierte Gewalt nach wie vor Tabuthemen seien.

Anja Bechtel und Hansi Schäfer stellten im Theaterstück die Kinder Anne und Tore dar, die in ihren Sportvereinen sehr viele schöne, aber auch einige negative Dinge erleben. Die Kinder im Publikum konnten dabei mit roten, gelben und grünen Karten die Gefühlslage der Kinder im Stück ausdrücken. So wird etwa Anne bei einer Siegerehrung vom Vereinsvorsitzenden auf die Wange geküsst, und bei der Übergabe der Medaille gibt es einen anerkennenden Klaps auf den Hintern. An Annes Gesichtsausdruck wird deutlich, dass ihr die Situation unangenehm ist. An dieser Stelle zeigen die zuschauenden Kinder die rote Karte. Ebenfalls rot gibt es, als Tores Teamkameraden ihm in der Umkleidekabine die Hose herunterziehen.

Vertrauensperson offenbaren

Anne und Tore entscheiden in allen Fällen, sich einer Vertrauensperson zu offenbaren, auch wenn das nicht immer auf Anhieb erfolgreich ist. So lernten die Kinder, dass es richtig ist, Geheimnisse, die sich nicht gut anfühlen, zu erzählen und sich Hilfe zu holen.

Im Sport komme es notwendigerweise zu Körperkontakt. Die Hilfestellung beispielsweise beim Turnen oder Schwimmen sei grundsätzlich keine Sexualbezogenheit, da die körperliche Berührung in solchen Fällen notwendig ist, erklärte Blattmann. Erst wenn die Hilfestellung zu einem zielgerichteten Griff an die Geschlechtsteile des Kindes ausgenutzt wird, liege Sexualbezogenheit vor.

Triathlontrainer Hubert Klemm von der Turnerschaft sah es aber auch als problematisch an, wenn Trainer unter Generalverdacht stehen, vor allem, wenn sie Mädchentraining durchführen. Diesem könne man zwar begegnen, indem man das Training zu zweit absolviere und Eltern beim Training zuschauen dürfen, jedoch sei es sehr unangenehm, wenn jede Hilfestellung von misstrauischen Blicken überwacht werde.

Sexualisierte Gewalt komme aber auch häufig bei Kindern und Jugendlichen untereinander vor, erklärte Blattmann. Wenn es, wie in Langenau, nur eine Umkleidekabine gebe, erschwere dies die Situation zusätzlich, berichteten Mitglieder der Turnerschaft. Die Veranstalter rieten, die zuständigen Stellen auf diesen Missstand hinzuweisen.