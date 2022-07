Schopfheim Rüdes Verhalten der Security sorgt für Unmut

Ein weiterer Betroffener empört sich darüber, dass die Security-Guards ihr Betätigungsfeld noch über die eigentliche Sperrzone ausweiten und Passanten verbieten, sich auch nur in der Nähe des abgesperrten Bereichs aufzuhalten. Neugierige Kinder beispielsweise, die aus dem nicht abgesperrten Bereich heraus versuchten, einen Blick über die Sichtschutzzäune zu erhaschen, seien auf unverschämte Art und Weise zurückgepfiffen worden. „Es ist, gelinde gesagt, eine Unverschämtheit, Menschen außerhalb des Areals zu verbieten, sich in der Nähe des abgesperrten Bereichs aufzuhalten.“, so der Bürger in einem Schreiben an unsere Zeitung.

Daneben zieht dieser die Angemessenheit der Regeln für den Einlass ins Festivalareal in Zweifel. Bei diesen extremen Temperaturen sei es völlig unangemessen, den Besuchern nicht-alkoholische Getränke, zumal in Plastikflaschen, am Eingang abzunehmen. Purer Hohn seien vor diesem Hintergrund und angesichts der Verhältnisse vor Ort – lange Warteschlangen vor den von der Stadtmusik bespielten Getränkeständen – die Durchsagen gewesen, aus gesundheitlichen Gründen Wasser zu trinken.

Festivalchef verweist auf die Hausordnung

Karoevents-Chef Christoph Römmler gibt sich angesichts von Beschwerden über das Verhalten seiner Security überrascht. Derlei sei ihm in all den Sommersound-Jahren und auch bei der aktuellen Auflage nie zur Kenntnis gebracht worden.

Für vorstellbar immerhin hält er, dass die Sicherheitsleute je nach Situation einmal etwas rüder agieren – als Reaktion auf ungebührliches Verhalten der derart angegangenen Leute. „Die Security ist dazu da, die Hausordnung durchzusetzen und für die Sicherheit zu sorgen. Einen rüden Ton gibt es höchstens dann mal, wenn jemand den Aufforderungen nicht nachkommt“, ist Römmler überzeugt.