Schopfheim: Rufbus steht in den Startlöchern

Als Referenten-Team bei der Info-Veranstaltung in der Stadthalle standen aus Schopfheim der Technische Beigeordneter Thomas Schmitz und Fachgruppenleitung Remko Brouwer zur Verfügung. Vom Fachbereich ÖPNV des Landratsamtes standen Philipp Günther und Sophia Riedel den Gästen Rede und Antwort, ebenso wie der Software-Entwickler der Firma „ioki“, Benjamin Pfeifer, aus Frankfurt am Main. Für die Firma SBG Südbadenbus stand Geschäftsführer Markus Jehle als Gesprächspartner zur Verfügung. Etwa 60 interessierte Besucher aus Schopfheim und dem übrigen Wiesental hatten den Weg zur Infoveranstaltung gefunden, darunter zahlreiche Vertreter politischer Gremien. Schmitz erklärte: „Auch im Wiesental werden künftig On-Demand Busse zu anderen Betriebszeiten als die Linienbusse verkehren“. Das Abdeckungsgebiet sei maßgeblich erweitert worden.

Wann und wo fährt der Bus?

Insgesamt sind im Wiesental und in Schopfheim 221 virtuelle und statische Haltepunkte vorgesehen. So sei gesichert, dass der Fahrgast immer eine Ein- oder Ausstiegsmöglichkeit in seiner Nähe finde. Im Wiesental fahren die On-Demand-Busse montags bis freitags ab 18 Uhr und an Wochenenden von 6.30 bis 18 Uhr. In Schopfheim sollen die Busse die Passagiere innerhalb von maximal 50 Minuten aufgreifen, und zwar von Montag bis Freitag, jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Am Samstag fährt der Bus von 8 Uhr bis 12 Uhr. Sonntags fährt der Bus nicht.