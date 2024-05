„Musiker und Gäste, alle waren super gut drauf. Danke für den wunderschönen Abend“, schreibt Karin Osterwald nach dem jüngsten Konzert auf dem Instagram-Account der Band.

Eigenes Songwriting

Das Trio mit Daniele Cuviello (Brennet-Öflingen), Severin Ebner (Laufenburg) und Patrick Huber (Rheinfelden) hat sich innerhalb von 13 Jahren dank ihres guten Songwritings eine treue Fangemeinde erspielt. In diesem Zeitraum hat es drei Mini-Alben und das Album „Never ending“ herausgebracht, aus dem einige Songs zu hören waren. Zum Beispiel die entspannten „Give it All Up“, „Keep on Walking“ und „Confession“, das schwungvolle „On my own“ und das leicht melancholische „Demons“, in dem das Trio seinen Kampf gegen den nächtlichen Dämon besingt. In „Never ending story“ bringen die sympathischen Musiker ihre Freude über das ständige Auf und Ab des Lebens zum Ausdruck.