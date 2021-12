Schopfheim Sauer auf den Wettergott und auf das Virus

Corona hat in allen Bereichen Spuren hinterlassen. Viele sind den Übungsstunden aus gesundheitlichen Gründen fern geblieben.

Mit Ausnahme vielleicht der Mountainbiker, die unter freiem Himmel und ohne Anteckungsgefahr viele Höhenmeter und Kilometer sammelten, allen voran die Teilnehmer am Stadtradeln, die mit 9 472 Kilometern in der Stadt Rang eins belegten. Und mit Ausnahme auch der 32 Clubmitglieder, die eine virtuelle Rundfahrt zu den Partnerstädten organisierten und dabei in vier Wochen 12 300 Kilometer meisterten.

Im Rahmen der Möglichkeiten blieben die Aktiven des Skiclubs weitestgehend mobil. Nordic Walking-Gruppen, Senioren, Jedermänner, Skilangläufer und natürlich die Skifahrer im alpinen Bereich hielten sich fit, soweit dies die Pandemie zuließ. Sie genossen Skifreizeiten, Tagesfahrten oder Wanderungen.

Finanzen

Finanziell schrammte der Club an der Katastrophe vorbei. „Wir sind bisher mit einem hellblauen Auge durchgekommen“, sagte Klaus Störk und bekannte, dass er und sein Team „große Bedenken“ hatten, wie es mit dem Verein weitergehen könnte.

Zu seiner großen Überraschung aber habe sich das Minus im Berichtsjahr 2019/20 in Grenzen gehalten, im laufenden Jahr konnte der Club sogar einen Überschuss erwirtschaften, der das Minus des Vorjahres wettmachte. Und dies trotz der Tatsache, dass die Erlöse aus den Altpapiersammlungen weit unter den bisherigen Summen lagen. „Nach wie vor ist die finanzielle Situation im Skiclub sehr solide“, so Störk.

„Ihr habt alle eine tolle Arbeit abgeliefert“, sagte Ehrenpräsident Max Schwörer Zusammenhang mit der Entlastung des Vorstands.

Appell an die Mitglieder

Klaus Störk appellierte an die Mitglieder und an die Familien der vielen Jugendlichen, den Verein in seiner Arbeit aktiv zu unterstützen. Nicht nur Tatkraft, auch Ratschläge seien jederzeit willkommen, warb Störk um Mithilfe.

Ideen wie die eines Mitglieds, das die Kooperation des SC mit dem Club Rötteln anzettelte, die nun immerhin zum gemeinsamen Angebot einer Skifreizeit und einem Trainingslager im Pitztal führte.

Diese steht ebenso im Jahresprogramm wie die Feier zum 60-jährigen Bestehen des Skiclubs im Juni. Alle anderen geplanten und wegen Corona noch fraglichen Termine sind im Internet über www.ski-club-fahrnau.de zu erfahren.

Ehrungen

Gaby Hoffmann, Thomas Schwörer und Roland Blum wurden für 50 Mitgliedsjahre mit der goldenen Vereinsehrennadel ausgezeichnet. Anja Schwietale, Doris Schäfer, Elke Baumann, Angelika Laws, Julia Weis, Daniel Weis, drei Mitglieder der Familie Broeker und Daniela Meier erhielten Nadeln für besondere Verdienste um den Verein.

Wahlen

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender bleibt Klaus Störk, Thomas Schwörer sein Stellvertreter, Nico Eisl und Stephan Schuhmacher zeichnen für die Skischule verantwortlich, Petra Schmidt für die Pressearbeit, Klaus Störk und Thomas Schwörer für den Freizeitsport, Gisela Sevecke ist Seniorenwartin.

Als Beisitzer fungieren Peter Hötzel, Wolfgang Schmidt, Saskia Fechtig, Dieter Huppert und Anja Matt. René Präg führt als Nachfolger von Daniel Andreatta die Kasse und Rudi Müller-Walz übernimmt von Wolfgang Schmidt das Amt des Schriftführers. Die Kasse prüfen Rainer von Hopfgarten und Udo Becker.