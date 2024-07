Schopfheim: Scala-Kino schreibt Erfolgsgeschichte

Schon das Eröffnungswochenende im letzten September mit „Barbie“ war ein sensationeller Auftakt: direkt ausverkauft.

Charme der 60er-Jahre

Als Barbie laufen lernte, liefen auch die ersten Filme im Schopfheimer Scala: Das Lichtspielhaus versprüht den Charme der 60er-Jahre. Das nostalgische Kino braucht sich indes mit seiner Bild- und Tonqualität nicht hinter einem Multiplexkino zu verstecken. Die sehnlichst erwartete Wiedereröffnung lockte gleich 150 Besucher an, die schon knapp eine Stunde vor Filmbeginn in langer Reihe vor der Türe standen, um einen Platz zu ergattern. Der Popcornduft zog bereits zwei Häuserblocks vorher in die Nase und wies den Weg. Geduldig warteten die ersten Besucher, bis die Türe geöffnet wurde und erinnerten sich an frühere Zeiten. Acht Euro Eintritt und am darauffolgenden Sonntag für „Lassie“ sechs – das ist ein ebenfalls nostalgisches Angebot.