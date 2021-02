Schopfheim Schicksale von NS-Opfern würdigen

Sorgfältig und gewissenhaft prüfen

Die Stadtverwaltung schlägt nun vor, einen Arbeitskreis einzurichten, der „sorgfältig und gewissenhaft“ prüfen soll, wo und für wen Stolpersteine in der Stadt verlegt werden. „Diese Überprüfung soll in gutem Miteinander von bürgerschaftlichem Engagement, politischen Vertretern und fachlicher Expertise erfolgen“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Die Federführung könnte der neue Kulturbeauftragte Dominik Baier übernehmen, regt die Verwaltung an. Zusammensetzen soll sich die Gruppe aus je einem Mitglied der Gemeinderatsfraktionen, einem Mitglied des Stadtarchivs, einem Mitglied der Fachgruppe Bildung, Kultur und Touristik, einem externen Sachkundigen und einem Mitglied einer Schopfheimer Jugendorganisation.

Nach Ansicht der Stadtverwaltung sollen die Stolpersteine nicht nur an Juden sowie an Sinti und Roma, sondern auch an Menschen aus dem politisch oder religiös motivierten Widerstand, an Homosexuelle, an Opfer der Euthanasie-Morde und an Menschen, die als vermeintlich „Asoziale“ verfolgt wurden, erinnern. Es gelte, eine möglichst große Ausgewogenheit zwischen den verschiedenen Opfergruppierungen zu finden.

Dynamischer Prozess über Jahre hinweg

In diesem Sinne sei das Verlegen der Stolpersteine als ein „dynamischer Prozess“ anzugehen, der die Stadt über Jahre hinweg begleiten werde. Als nicht sinnvoll erachtet wird es laut Sitzungsvorlage, mit zu vielen Steinen im Stadtbild „den Wert jedes einzelnen Steins und damit die Würdigung jedes einzelnen Schicksals zu mindern“. Der zu gründende Arbeitskreis soll in seiner ersten Sitzung das Prozedere sowie die Kriterien zur Antragstellung festlegen.

Die im Antrag der Grünen-Fraktion vorgeschlagene Verlegung von ersten neun Stolpersteinen für Bewohner des „Auerbach`schen Hauses“ will die Stadtverwaltung zunächst zurückstellen und dem Arbeitskreis zur Entscheidung vorlegen.

Die Gemeinderatssitzung, in der die Thematik behandelt wird, findet am Montag, 22. Februar, um 19 Uhr in der Stadthalle statt.