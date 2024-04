Schopfheim: Schlager, Scherze, schöne Stunden

Lieder und Geschichten

Vogt präsentiert einige seiner Hits. Das hauptsächlich ältere Publikum schwelgt begeistert mit, wenn er von Glück, dem perfekten Augenblick, Dankbarkeit („Danke Dir“) oder Liebe („Ich will“) singt. Auch den Hit „Donna Blue“ des verstorbenen Sängers Andreas Fulterer hat Vogt in sein Programm aufgenommen. Zwischen den Liedern erzählt Vogt Witze oder lustige Geschichten, die mit einer Pointe enden – sehr zur Erheiterung der Senioren, die sich teils kringelig lachen.

Daniela Martinez feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum und kann auf einige Veröffentlichungen zurückblicken, von denen sie an diesem Nachmittag einige dem Publikum vorstellt. Ihr Lied „Perfekte Sensation“ ist ein nostalgischer Rückblick auf wilde Zeiten, „Schwarzwälder Charme“, eine Liebeserklärung an die Heimat. Beim Lied „Tränen lügen nicht“ (von Michael Holm) singen viele mit.