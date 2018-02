Schopfheim Schlierbachaktion ist gut gelungen

Keine Frage, sie haben ihr Revier in Schuss. Und die 28 Aktiven sind mit viel Energie, Tatkraft, Elan und nicht zuletzt mit ihrem ebenso rührigen wie engagierten Gewässerwart Bruno Imbery dabei, die ökologischen Aspekte ihrer Arbeit in Diensten des Naturschutzes und der Ökologie vehement voranzutreiben. Kurz: Schopfheims Angler sind in allen Bereichen „schwer auf Zack“.

Schopfheim (hjh). Ein ganz besonderes Projekt, so Bruno Imbery vom Angelsportverein, sei die Verlegung des Schlierbachs gewesen, die aus seiner Sicht bewundernswert gut gelungen sei und die ein Mitglied in Anspielung auf einige Kanalsanierungsmaßnahmen ein wenig spöttisch so kommentierte: „Es gib dört nit ei vernünftige Betonmuure!“

Die gibt es auch nicht in dem Teil des Floßkanals, der wegen der Bauvorhaben im Bereich Eisweiher umgestaltet werden musste. Aber der fand trotzdem keine Gnade vor Gewässerwart Bruno Imbery, der mit der „spartanischen Umlegung“ haderte und auch nicht konform ging mit einem städtischen Mitarbeiter, der die Tatsache, dass der Kanal nun seinem Namen „Kanal“ mehr als genüge, weil die horrenden Grundstückspreise keine andere Lösung erlaubten. Er nämlich fand, dass es besser gewesen wäre, den Kanal einfach zuzuschütten. Aber damit sei das Landratsamt nicht einverstanden gewesen.

Schopfheim (hjh). Das wurde bei der von einem Dreigang-Menü umrahmten Hauptversammlung des zahlenmäßig kleinen Vereins um den Vorsitzenden Hans Zeiher im „Adler“ mehr als deutlich. Rückblick: Bruno Imbery rechnete vor, „wie gewaltig viel mir 2017 an de Wiese waren.“ 106 Einsätze oder 266 Stunden verbuchte Imbery dort. Und 17 am Kanal. Die „Fischer“ waren bei einer ganzen Reihe von Abfischmaßnahmen wie etwa am Gewerbekanal und am Schlierbach präsent. Sie organisierten zusammen mit der Edeka-Marktleitung zwei spannende Projekttage für die Schüler der Friedrich-Ebert-Schule und bereicherten ihr Gewässer im Beisein des Vizepräsidenten des Landesfischereiverbandes auf Wunsch des Frischemarktes mit 5000 rund sechs Zentimeter langen Lachsen in der Hoffnung, dass ein paar davon nach ihrer „Wanderung“ den Weg zurück an den Ursprung ihrer Reise finden.

Kasse: Dass es dem Verein finanziell gut geht, bestätigten unisono der Vorsitzende und sein Kassierer Horst Schottmüller. Wie schon so oft sorgten die Umsätze am lukrativen „Kalten Markt“ für eine durchaus solide Basis. Das wieder stieß laut Hans Zeiher dem Sachbearbeiter beim Finanzamt sauer auf, der die Höhe der Rücklagen moniert und darauf hingewiesen habe, dass ein gemeinnütziger Verein seine Einnahmen nicht horten dürfe.

Das aber wollen die Mitglieder des Angelsportvereins nicht gelten lassen. Schließlich, so der Tenor am Versammlungsabend, werden gerade bei den Anglern Rücklagen für Fälle wie den jüngst zu beklagenden Vorfall mit der Vernichtung des Bestands an Mokrozoobenthos (aquatische Wirbellose) in der Wiese, der sich erst jetzt wieder langsam erhole, dringend benötigt.

Immerhin mussten die „Wiesenpächter“ auch da tief in die Tasche greifen, um die fälligen Gutachten und Untersuchungen bezahlen zu können. Außerdem kommen die Angler immer wieder auf für aufwendige Renaturierungsmaßnahmen, die helfen, das (Über-)Leben von Bach- und Regenbogenforellen, von Bachneunauge, Querder, Elritze, Schmerle, Groppe, Döbel und Äschen sowie Gründlingen, die es mittlerweile wieder gibt und die auf einen intakten Gewässerzustand hinweisen, garantieren.

Schopfheim (hjh). Den Pachtvertrag mit der Stadt hat der Angelsportverein erfolgreich für die nächsten zwölf Jahre zum Pachtzins von 1600 Euro verlängert. Für den günstigen Preis habe Bruno Imberys Präsentation der Renaturierungsmaßnahmen an der Wiese gesorgt, die Bürgermeister Christof Nitz „sehr beeindruckt“ hatten.

Einziger Wermutstropfen war, dass das Regierungspräsidium den Fang pro Jahreskarte auf 50 Fische begrenzt habe.

„Was mache ich dann in diesem Jahr ab April?“, scherzte ein Angler, der im abgelaufenen Vereinsjahr laut Aufstellung von Bruno Imbery einer von denen war, die 2017 zusammen ganze 113 Stück „massige Forellen“, neun Äschen (20 bis 34 Zentimeter) und 13 Döbel (15 bis 50 Zentimeter) aus dem Kanal und der Wiese fischten.