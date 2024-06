Beim Absturz eines Segelflugzeugs am Dienstag bei Schluchsee ist der Pilot tödlich verunglückt. Der 68-jährige stammt aus Schopfheim, wie aus dem Umfeld der Luftsportgemeinschaft Hotzenwald bestätigt wird, der der Mann angehört hatte. Er war am Dienstag vom Segelflugplatz des Vereins in Hütten-Hotzenwald gestartet. Gegen 17 Uhr stürze sein Flugzeug in einem Wald bei Schluchsee ab. Für den 68-jährigen Piloten kam jede Hilfe zu spät; er verstarb noch am Unfallort, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Der 68-Jährige galt als erfahrener Flieger. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, wird derzeit geprüft. Untere anderem hat das Bundesamt für Flugunfalluntersuchungen die Ermittlungen aufgenommen.