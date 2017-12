Schopfheim Schmuckwoche in der Galerie

Schopfheim . Zur „Schmuckwoche“ lädt Mark-Roland Fuchs ein. In seiner Galerie in der Hauptstraße 84 sind vom 15. bis 23. Dezember Exponate der deutsch-kanadischen Schmuckdesignerin Elke Hechler zu sehen. Die Vernissage findet am Freitag, 15. Dezember, um 19 Uhr statt.

Die Ausstellung steht unter dem Titel „Today Warriors“. Die Designerin mit Wohnsitzen in Toronto und Montreal stammt aus Freiburg, wo sie seit 2014 ebenfalls wieder arbeitet. 1974 wanderte Elke Hechler nach Kanada aus, gründete eine Familie und eines der bekanntesten Restaurants in Toronto. Seit 2003 entwirft sie eigenen Schmuck. Sie verwendet Textilien, Perlen und andere Materialien aus Paris, Japan und San Francisco.

Weitere Informationen: Schmuckwoche in der Galerie Mark-Roland Fuchs Öffnungszeiten: Mittwoch und Samstag von 10 bis 17 Uhr, Sonntag von 11 bis 17 Uhr