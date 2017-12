Schopfheim Schöne Bescherung auf dem Viehmarkt

Nachrichten-Ticker

14:47 Lauda will Angebot für insolvente Airline Niki unterbreiten

Berlin/Wien - Der österreichische Ex-Rennfahrer und Unternehmer Niki Lauda will für die insolvente Air-Berlin-Tochter Niki ein Kaufangebot unterbreiten. Bis zur Frist am Donnerstag werde es mehrere Offerten geben, sagte der 68-Jährige der Wochenzeitung "Die Zeit". Lauda hatte die Airline 2003 gegründet und war 2011 ausgestiegen. Im Bieterrennen sind Medienberichten zufolge auch die Billigfluglinie Ryanair, die Thomas-Cook-Linie Condor und ein Konsortium um den Berliner Logistiker Zeitfracht.

14:46 Volkswagen verlängert Umtauschprämie für alte Diesel

Wolfsburg - Der Volkswagen-Konzern will die Umtauschprämie für alte Diesel-Autos verlängern. Die Konzernmarken VW, Audi, Seat, Skoda und VW Nutzfahrzeuge bieten den Bonus für Altautos mit den Abgasnormen Euro 1 bis Euro 4 nun bis zum 31. März 2018 an, wie der der Autobauer in Wolfsburg mitteilte. Bisher hätten sich mehr als 110 000 Kunden in Deutschland für die Prämie entschieden. "Die Marken des Volkswagen-Konzerns sind entschlossen, ihren Beitrag zu leisten, um die Luftqualität in den Innenstädten zu verbessern", sagte Konzern-Vertriebschef Fred Kappler.

14:46 Merkel: Besserer Umgang mit Hinterbliebenen von Terroropfern

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Opfern und Hinterbliebenen des Terroranschlags von Berlin zugesagt, Lehren aus den Erfahrungen im Umgang mit den Betroffenen ziehen zu wollen. Gespräche mit den Hinterbliebenen hätten ihr gezeigt, welche Schwächen der Staat in dieser Situation gezeigt habe, sagte Merkel am Rande des Gedenkveranstaltungen anlässlich des ersten Jahrestages des Anschlags. Sie werde daher in einigen Monaten die Angehörigen und Verletzten wieder treffen, um ihnen deutlich zu machen, was künftig anders laufen sollte.

13:45 Damm in Ratingen könnte brechen - Helfer pumpen Wasser ab

Ratingen - Nach heftigen Regenfällen versuchen Helfer im Dauereinsatz, das Brechen eines beschädigten Damms in Ratingen zu verhindern. "Die Situation ist immer noch gefährlich, der Deich bröckelt ab", sagte ein Feuerwehrsprecher. Mithilfe von Hochleistungspumpen sei es seit Montagabend gelungen, den Wasserstand in dem Rückhaltebecken um etwa 70 Zentimeter zu senken und so den Damm zu entlasten. Sollte der Damm brechen, würde "verdammt viel" Wasser in tiefer gelegene Wohngebäude und ein Gewerbegebiet laufen, hieß es.

13:45 Müller bei Gedenken: Terroranschlag galt der Menschlichkeit

Berlin - An den Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz und die zwölf Todesopfer erinnert jetzt ein Mahnmal am Tatort. "Wir trauern mit Ihnen um geliebte Menschen, wir teilen ihren Schmerz", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller bei der öffentlichen Vorstellung des sogenannten Gedenkzeichens zu den anwesenden Angehörigen und Überlebenden. "Der Anschlag hat geliebte Menschen aus unsere Mitte gerissen, die wir schmerzlich vermissen", so der SPD-Politiker. "Er hat damit viele Menschen getroffen, er hat die Menschlichkeit getroffen."