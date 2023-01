Schopfheim Schüler kreieren Business-Ideen

Schopfheim (chs). Zehntklässler des Theodor-Heuss-Gymnasiums haben am Montag und Dienstag in ihrer Schule an einem Workshop des Programms „Start-up BW Young Talents“ teilgenommen. Zentraler Bestandteil des Programms ist ein Pitch, bei dem die Schüler einer vierköpfigen Jury ihre am Vormittag entwickelte Geschäftsidee vorstellen.