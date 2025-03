Die Siebtklässler zeigten sich interessiert und stellten viele Fragen. Wehrle erläuterte den generellen Tagesablauf eines Redakteurs, machte aber gleichzeitig klar, dass in diesem Beruf jeder Tag anders aussehen kann. Journalisten müssen schließlich flexibel sein und auch mal raus, wenn’s brennt.

Das Projekt Schule macht Zeitung wird von der AOK unterstütz. Foto: Verlagshaus Jaumann

Auch die Fragen nach der Berufsausbildung und nach den Inhalten eines Volontariats wurden beantwortet. Was sind eigentlich freie Mitarbeiter? Wann müssen Sie morgens aufstehen? Und wann wird entschieden, was am nächsten Tag in der Zeitung steht? Wie finanziert sich die Zeitung? Diese und viele weitere Fragen der Schüler und Lehrer wurden beantwortet.