Schopfheim Schunkeln und klatschen im Walzertakt

Schopfheim (hjh). „Das Feuer brennt weiter“: So überschrieb Ernst Hutter die Tournee seiner original Egerländer Musikanten durch die Schweiz, Deutschland und Österreich.

Am Sonntag löste er das Versprechen, irgendwann mal wieder nach Schopfheim zu kommen, endlich ein.

Und zwar sehr zur Freude seiner Anhänger, die Ernst Moschs Erben unterm Kupferdach geradezu euphorisch begrüßten und nach zwei Konzertstunden und einigen Zugaben in der nahezu voll besetzten Stadthalle stürmisch feierten.

„Es ist einfach nur schön, hier bei euch zu sein“, kittete Ernst Hutter gleich zu Beginn den Trennungsschmerz, der bei den Freunden der Ohrwürmer böhmischer Blasmusik unweigerlich aufkommen musste, weil aus „irgendwann mal wieder“ immerhin zweieinhalb Jahre wurden. Doch nun durften die Zuhörer wieder schunkeln im Walzer- und Dreivierteltakt und klatschen und mitsummen.

Endlich gab es sie wieder zu genießen, die „Edelschmankerln aus dem Repertoire der Egerländer“, die Charmeur Edi Graf mit viel Humor ankündigte. Dass die teilweise aus der Feder der Orchestermitglieder stammten, macht die Qualität deutlich, die das Publikum im Laufe des Abends so sehr faszinierte.

Bei jedem Ton war zu spüren, welch hochklassige Profis in diesem Orchester am Werken sind und mit welch unglaublicher Perfektion die Egerländer Musikanten ihre Heimat mit den „Egerländer Perlen“, den „Drei weißen Birken“, ihren „Erinnerungen an Zuhaus“ oder an die „Alte Dorfschmiede“ zu beschreiben verstehen.

Das galt übrigens auch für das exzellente Gesangsduo Katharina Praher und Nick Loris.

Und dies trotz des unübersehbaren Umbruchs in ihren Reihen, in denen die Großväter, die zum Teil noch unter Ernst Mosch in großen Hallen Erfolge gefeiert hatten, für die nachrückende Generation den Platz geräumt hatten.

Das Publikum gab am Ende ohne Worte, aber mit ebenso langem wie rauschenden Beifall den Akteuren von der Eger zu verstehen, dass sie jederzeit wieder mit Ohrwürmern wie dem „Rekrutenmarsch“, der „Alten Liebe“ sowie dem Marsch „Gloria Patri“ in der Markgrafenstadt willkommen sind.