Schopfheim: Schutzwall rund um Oberfeld-Bolzplatz nötig

Hecke oder Zaun?

Im Haushalt sind zwar Investitionsmittel für einen Ballfangzaun budgetiert. Dieser würde die erforderliche Einfriedungsfunktion aber lediglich in Teilbereichen gewährleisten. Die Stadt plädiert deshalb für eine Hecke ringsum. „Ein Ballfangzaun als technisches Element würde nicht der bisherigen erhaltenswerten Gestaltung als Grünfläche mit Bepflanzung entsprechen“, heißt es in der Verwaltungsvorlage. „Daher wird vorgeschlagen die Investitionsmittel für eine in Abschnitten gepflanzte Hainbuchenhecke sowie grüne Hügel bei den Zugängen an den Kreuzungen verwendet werden, um eine ungebremste Zuwegung zur Straße zu verhindern.“ Auf einen Ballfangzaun könne dann verzichtet werden. Die Arbeiten sollen in Eigenleistung durch den Bauhof umgesetzt werden. Die Hecken benötigten anfangs Aufwuchspflege und müssten dauerhaft jährlich zurückgeschnitten werden.

Das rief einige Ausschussmitglieder auf den Plan. Karlheinz Markstahler von den Freien Wählern wollte wissen, wem die fehlende Einfriedung überhaupt aufgefallen sei. Technischer Beigeordneter Thomas Schmitz antwortete, dass die Stadt die Inspektion der Anlagen extern vergebe. Durch einen Wechsel der Gutachter könnten solche Mängel auch nach Jahren plötzlich auffallen, erklärte er. Markstahler drückte seine Sorge aus, dass eine Hecke Folgearbeiten für den Bauhof nach sich zögen: „Am Ende müssen wir einen neuen Bauhof-Mitarbeiter einstellen.“