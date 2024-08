Schopfheim/Schweigmatt: Freibadvergnügen im Dämmerlicht

Besondere Atmosphäre

Inzwischen lodern auf der Wiese die Feuerschalen, die Harald Vollmer mit Tannenscheiten angeheizt hatte. Auf den Tischen werden Kugellampen verteilt und sorgen zusammen mit Lichterketten für eine schöne Atmosphäre. Und klar wird: Auch nach Ende eines klassischen Badetags hat das kleine Höhenbad, das so vielen Menschen am Herzen hängt, seine besonderen Qualitäten.

Weitere Termine für „Schweigmatt in Flammen sind – schönes Wetter vorausgesetzt – an den Donnerstagen 15. , 22. und 29. August so wie am 5. September. Letzter Badetag ist der 8. September. Am Sonntag 15. September gibt es es ab 10 Uhr noch einen Schwimmtag für Hunde mit Frauchen oder Herrchen im chlorfreien Schwimmbecken, mit Bewirtung durch den Förderverein Schwimmbad Schweigmatt.