Schopfheim Schweren Herzens an der Setzmaschine

„Ich darf gar nicht dran denken“: Harald Schwab-Strube macht keinen Hehl daraus, dass ihm das bevorstehende Ende des Technik-Museums im Krafft-Areal an die Nieren geht.

Schopfheim (hjh). Er und seine ehrenamtlichen Mitstreiter von der Museumsgesellschaft haben jede Menge Schweiß, Geld und Leidenschaft in die Sammlung von Linotype-Setzmaschinen gesteckt. Der gelernte Schriftsetzer Harald Schwab-Strube hat unzählige Museumsbesucher in den vergangenen 15 Jahren durch sein Reich geführt und ihnen die Funktionsweise der Maschinen demonstriert.

Das ist wohl bald Vergangenheit. Der Mietvertrag für die Fabrikhalle in Fahrnau läuft aus und wird nicht mehr verlängert (wir berichteten). Die engagierten Mitglieder der Museumsgesellschaft um ihren Vorsitzenden Harald Klemm stehen somit vor einem Scherbenhaufen.

Am Sonntag setzte der Verein mit einem weiteren Konzert der Big-Band der Musikschule Mittleres Wiesental unter der Leitung von Ingo Ganter zum Schlussspurt an. Noch einmal gab es eine Führung, noch einmal servierte die Museumsmannschaft Hefezopf zum Kaffee. Und Harald Schwab-Strube setzte noch einmal seine Setzmaschine in der hinteren Museumsecke schweren Herzens in Gang.

Was aus den von Klaus-Max Trefzer gesammelten Prachtstücken wird, steht in den Sternen. „Bisher hat sich noch niemand gefunden, der die Maschinen samt Zubehör übernehmen kann oder möchte“, bedauert Harald Klemm, betont aber auch, dass er die Hoffnung auf ein Wunder vor der endgültigen Räumung des Gebäudes Ende dieses Jahres noch nicht ganz aufgeben habe. Immerhin hat das Gutenberg-Museum in Mainz bereits Interesse bekundet (wir berichteten).

Im Obergeschoss des Fabrikgebäudes waren am Sonntag schon mal eine Schar Schnäppchenjäger auf der Pirsch. Sie stöberten in Möbelstücken, alten Schreibmaschinen, Kartons voller (historischer) Wandfliesen bis hin zu ausgedientem Werkzeug mit großen Seltenheitswert – Utensilien, die sich im Laufe der Jahre im Technik-Museum angesammelt, es aber nie in eine Ausstellung geschafft hatten. Der Flohmarkt soll nach Angaben von Harald Klemm denn auch nicht der letzte gewesen sein.