Schopfheim: Schwimmbad-Besuch wird teurer

Mittleres Preisniveau

Auch nach der Erhöhung liegen die Preise in Schopfheim im mittleren Bereich der umliegenden Freibäder, führt die Stadt in ihrer Vorlage für die Gemeinderäte aus. Am teuersten in der aufgeführten Übersicht sind die Freibäder in Schönau und Todtnau mit 6,50 und 5,50 Euro für einen „erwachsenen“ Einzeleintritt; am günstigsten planscht ein Erwachsener in Kandern (4 Euro).