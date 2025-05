Schopfheim: Schwimmbad-Retter halten in Schweigmatt zusammen

Ein Minibagger hat die Störfälle zutage befördert. Foto: Ines Bode

Die hat sich auch am Samstag beim ersten Arbeitseinsatz anlässlich der Saisoneröffnung gezeigt. Ab 9 Uhr wurde emsig gearbeitet. „Alle waren mega-fleißig“, sagt Simon. 40 Helfer habe er am Morgen gezählt. Grüppchenweise wurde alles auf Vordermann gebracht. Am frühen Nachmittag herrschte beste Stimmung, vor allem weil sich ein großer Sorgenfall zum Guten wendete.

„Wir reißen alles auf“

Seit sehr langer Zeit sei bekannt gewesen, dass Wasser aus dem Becken verschwinde. Laut Thomas Jost sei die Stadt darüber informiert. Den Verlust in Zahlen beziffert Simon mit 5000 Euro pro Jahr. Daher fiel der Beschluss: „Wir reißen alles auf.“ Vor drei Wochen nun rückte ein Mini-Bagger an. Es galt, die schweren Betonschichten im Boden zwischen Becken und Hauptgebäude aufzubrechen. Gefunden wurden gleich zwei Störfälle, die Simon zufolge für den massiven Wasserverlust verantwortlich seien. Jost erläutert die technischen Einzelheiten der Rohre, Verbindungen und Anschlüsse, um zu bilanzieren, das Übel sei alt. Simon fügt an, wenn alles behoben sei, laufe die Durchflussmenge so akkurat wie seit Jahrzehnten nicht.