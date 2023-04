Schopfheim Schwimmbad wird deutlich teurer

Steigende Kosten

Tatsächlich wurden die Preise seit 2018 nicht mehr angepasst, während die Energie- und Wasserkosten in jüngerer Zeit massiv steigen. So rechnet die Verwaltung für das laufende Wirtschaftsjahr mit 130 000 Euro mehr Kosten allein für Gas, Strom und Wasser als noch 2022. „Eine Anpassung ist daher zwingend notwendig“, hieß es denn auch in der Vorlage.

647 000 Euro Verlust

Durch die Anpassung sollen sich die Erträge aus Eintrittsgeldern um etwa 50 000 Euro erhöhen – abhängig natürlich von der Zahl der Besucher. Angesichts dessen, was der Freibadbetrieb die Stadt kostet, ist das freilich nur ein Tropfen auf den heißen Stein: Der Verlust soll 2023 auf ein Rekordniveau von 647 000 Euro wachsen, nachdem er 2021 bei 462 000 Euro und 2022 bei etwa 473 000 Euro lag. Das Schwimmbad sei nun mal ein „Draufleger-Geschäft“, kommentierte Marc Leimgruber (CDU).