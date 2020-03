Schopfheim Sein Heimatdorf lag ihm immer am Herzen

Das Gemeinwohl war Erwin Jost ein besonderes Anliegen. So war er schon während seiner Dienstzeit bei der Deutschen Bahn Vorsitzender des Personalrats am Bahnhof Zell mit damals 28 Beschäftigten. Zudem war er Mitglied und Förderer aller örtlichen Vereine und engagierte sich als Kirchengemeinderat und im VdK-Ortsverband Hausen sowie im Markgräfler Geschichtsverein.

Der Gesang war die große Leidenschaft von Erwin Jost. So war er nicht nur als aktiver Sänger eine wertvolle Stütze des Gesangvereins Raitbach, sondern auch jahrzehntelang in fast allen Vorstandsämtern tätig und sieben Jahre lang Vorsitzender. Für 75 Jahre aktives Singen wurde Erwin Jost vom Alemannischen Chorverband geehrt, beim 900-jährigen Dorfjubiläum 2013 präsentierte er sich als Sänger und Handörgelispieler und demonstrierte sein handwerkliches Geschick als Wällemacher.

Erwin Jost kam am 19. Januar 1924 in Raitbach zur Welt und wuchs zusammen mit seinem älteren Bruder im Elternhaus im Kehrengraben auf. Schon in frühester Kindheit musste er auf dem elterlichen Bauernhof mitarbeiten.

Nach dem Besuch der Landwirtschaftsschule in Schopfheim widmete er sich der Arbeit auf dem Bauernhof. 1942 zum Wehrdienst einberufen, wurde er 1944 verwundet und kam 1945 in französische Gefangenschaft. 1948 durfte er in seine Heimat zurückkehren. Noch lange danach pflegte er freundschaftliche Kontakte zu der französischen Familie, bei der er drei Jahre untergebracht war.

1952 trat er seinen Dienst bei der Bundesbahn an und heiratete 1954 Erika Greiner aus Raitbach, mit der er eine Tochter und zwei Söhne großzog. Seit dem Tod seiner Ehefrau lebte Erwin Jost im Georg-Reinhardt-Haus, wo er am 15. März verstarb. Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.