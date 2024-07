Schopfheim: Seitenhiebe auf die „Trumpel-Tiere“ dieser Welt

In die Wiege gelegt

Auf der Bühne zu stehen und die Menschen zu unterhalten – das war dem Jubilar im wahrsten Sinne des Wortes in die Wiege gelegt, kam er 1949 in Waldshut doch als Sohn eines Dirigenten und Theaterleiters auf die Welt. Fetscher schlug zunächst eine Laufbahn bei der Polizei ein – und schon da kamen seine Entertainer-Qualitäten offenbar zum Vorschein: Vorgesetzte bescheinigten ihm, ein „lustiger Beamter“ zu sein. Fetscher quittierte denn auch bald den Dienst, lernte in Schopfheim seine Frau Gabi kennen, mit der er vor einem Jahr die goldene Hochzeit feiern konnte, und fing 1975 ein Studium an der Pädagogischen Hochschule in Lörrach an. Nach Lehrerstellen in Zell und Schönau übernahm der Pädagoge, der auch als Fachberater für Verkehrserziehung mit seinem Kabarettprogramm „Verkehr-Verkehr(t)“ Land auf Achse war, für 20 Jahre die Leitung der Grundschule Fahrnau, ehe er 2012 in den Ruhestand ging.